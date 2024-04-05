На выходных в Украине будет дождливо, но тепло

В субботу днем в Украине ожидаются кратковременные дожди, лишь на юго-востоке будет сухо, в воскресенье − небольшие дожди придут на юг и восток страны.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 6 апреля в Украине ночью 3-8° тепла, в восточных и Сумской областях 0-5° тепла, осадков не ожидается, днем +14-19°, на юге страны до +22°, днем, кроме юго-восточной части, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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Ветер юго-западный (днем в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с.

В Киеве 6 апреля − ночью без осадков, 5-7° тепла, днем кратковременный дождь, +15-17°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода 6 апреля Скриншот с сайта УГМЦ

7 апреля в Украине ожидаются небольшие, ночью в южных и центральных областях умеренные дожди, ночью в западных, днем и в северных областях без осадков. Температура ночью 4-9° тепла; днем +13-18°, на Закарпатье +17-22°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

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В столице в воскресенье ночью будет небольшой дождь, 7-9° тепла, днем без осадков, +15-17°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.