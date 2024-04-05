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В Украину с временно оккупированной Херсонщины вернули еще троих детей - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 5 апреля 2024, 12:42
В Украину с временно оккупированной Херсонщины вернули еще троих детей - ОВА
Фото: Getty Images

С временно оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области в Украину вернули еще троих детей, сейчас они уже находятся в безопасности.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 16-летнюю девушку сироту. А также парня и девушку, 18 лет, лишенных родительской опеки".

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Детали: По его словам, украинские дети не смогли терпеть ужасы российской оккупации и поэтому решились эвакуироваться.

Также вместе с ними выехала еще одна семья. Это мать и ее двое детей, 15-летняя дочь и 5-летний сын. Россияне требовали, чтобы дети ходили в так называемые российские образовательные учреждения.

Прокудин отметил, что все, кого удалось вырвать из оккупации, находятся в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи.

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Что предшествовало: 4 апреля в Украину вернули четверо детей: это - 14-летняя девочка, которая имеет инвалидность, 12-летний мальчик и два юноши 15-ти лет.

Темы: детиоккупацияУкраина
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