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Беларусь передала школам на оккупированных территориях пропагандистскую литературу – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 04:58
Беларусь передала школам на оккупированных территориях пропагандистскую литературу – сопротивление
иллюстративное фото ЦНС

По данным национального сопротивления, Беларусь отправила школам на оккупированных территориях Украины книги из "фонда Алексея Талая" - белорусского паралимпийца, причастного к вывозу украинских детей.

Источник: ЦНС

Дословно: "Белорусский режим продолжает помогать России проводить политику геноцида на временно оккупированных территориях.

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Так, "фонд Алексея Талая" передал книги на Херсонщину. Этот фонд назван в честь паралимпийца, который является марионеткой Александра Лукашенко - узурпатора Беларуси. По факту, фонд является карманной прокладкой".

Детали: В сопротивлении отмечают, что большинство переданных книг являются чисто пропагандистскими и частью российской литературы.

Также, говорят в ЦНС, участники упоминавшегося фонда пообещали помочь оккупантам с организацией "уроков о патриотизме", то есть "поделиться практиками минских гауляйтеров по уничтожению своей нации".

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Темы: Беларусьоккупациявойнадети
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