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Штурмовал позиции ВСУ на мопеде: возле Урожайного взяли в плен оккупанта

Алена МазуренкоПятница, 5 апреля 2024, 13:10
Штурмовал позиции ВСУ на мопеде: возле Урожайного взяли в плен оккупанта
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В районе Урожайного нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался попасть на украинские позиции на мопеде.

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку".

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Детали: Оккупанта взяли в плен бойцы 21-й бригады НГУ.

Пленному 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение.

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Темы: НацгвардияпленныеРосcия
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