Штурмовал позиции ВСУ на мопеде: возле Урожайного взяли в плен оккупанта

В районе Урожайного нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался попасть на украинские позиции на мопеде.

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку".

Реклама:

Детали: Оккупанта взяли в плен бойцы 21-й бригады НГУ.

Пленному 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение.

ВИДЕО ДНЯ