Штурмовал позиции ВСУ на мопеде: возле Урожайного взяли в плен оккупанта
В районе Урожайного нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из российской бригады морской пехоты, который пытался попасть на украинские позиции на мопеде.
Источник: Национальная гвардия Украины
Дословно: "Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку".
Детали: Оккупанта взяли в плен бойцы 21-й бригады НГУ.
Пленному 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. С сентября 2023 года участвовал в боевых действиях в Донецкой области.
По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение.
Нацгвардійці взяли у полон окупанта, який намагався штурмувати українські позиції на мопеді. Відео: НГУ pic.twitter.com/IxjsmJlPES— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 5, 2024