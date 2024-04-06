Зеленский пообещал больше дронов в этом году и отметил их эффективность

Президент Владимир Зеленский отметил, что дроны помогают уничтожать российский потенциал, а до конца года Украина будет иметь больше беспилотников.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Украинские дроны. Уничтожают оккупанта, защищают жизни наших воинов на передовой и помогают Украине снижать российский потенциал войны.

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В небе и на море наши дроны доказали, что украинская сила может побеждать российское зло.

Украинских дронов в этом году будет больше".

Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто поставляет дроны, тренирует операторов и тех, кто ими руководит.

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Напомним: Командующий Воздушных сил Николай Олещук показал боевую работу мобильных огневых групп на Херсонщине, которые в ночь на 6 апреля сбили 6 российских дронов-камикадзе.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Украину 32 ударными БпЛА типа "Шахед", а также шестью ракетами различных типов. ПВО сбила две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".