Сырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют

Сырский и Умеров ознакомились с украинскими новейшими разработками, фото из Facebook Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей, в частности дронами и роботизированными комплексами.

Источник: Сырский в Facebook

Сырский и Умеров ознакомились с украинскими новейшими разработками все фото из Facebook Сырского

Прямая речь: "Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках и развивают стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей.

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Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформах, и других разработках, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги".

Детали: Сырский пояснил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизни людей на поле боя, в частности роботизированные системы для эвакуации раненых.

"Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях", - отметил он.