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Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо": Сирский приказал провести проверку

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 03:24
Скандал с повесткой журналисту Слідство.інфо: Сирский приказал провести проверку
Сырский, фото: Харьковский медиа хаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал задание командующему Сухопутных войск провести служебную проверку по поводу обнародованной информации изданием "Слідство.Інфо" относительно попыток вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мной определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку.

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По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения".

Что предшествовало: Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.

6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку.

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Темы: СырскийСМИскандал
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