Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо": Сирский приказал провести проверку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал задание командующему Сухопутных войск провести служебную проверку по поводу обнародованной информации изданием "Слідство.Інфо" относительно попыток вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь: "По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мной определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку.

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По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения".

Что предшествовало: Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.

6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку.

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