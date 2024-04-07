"Готовим ответ": Зеленский пообщался с Сырским, Малюком и Будановым

Президент Владимир Зеленский переговорил с руководителями военных и политических ведомств о ситуации на фронте и планировании будущего.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "На связи с главкомом Сырским. Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий.

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Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства.

Отдельный разговор с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым, министром внутренних дел Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины. Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый".

Напомним: Буданов не исключает украинского контрнаступления в текущем году.