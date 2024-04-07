Последствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
Воскресенье, 7 апреля 2024, 16:55
В результате ударов россиян по Харькову в воскресенье пострадало 5 мирных жителей.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района Харькова.
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Пострадали пять мирных жителей.
В результате ударов повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили".
Детали: По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).
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Что предшествовало: Днем 7 апреля россияне ударили по Харькову, есть раненые в результате прилетов по центру города.