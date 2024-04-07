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Последствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 16:55
Последствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
последствия ударов по Харькову 7 апреля, фото прокуратуры

В результате ударов россиян по Харькову в воскресенье пострадало 5 мирных жителей.

Источник: Офис генпрокурора

последствия ударов по Харькову 7 апреля, фото прокуратуры
последствия ударов по Харькову 7 апреля, фото прокуратуры

Дословно: "7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района Харькова.

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Пострадали пять мирных жителей.

В результате ударов повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили".

 

Детали: По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Днем 7 апреля россияне ударили по Харькову, есть раненые в результате прилетов по центру города.

Темы: Харьковвойна
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