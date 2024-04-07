Почти лето: в Украине в понедельник 23° тепла и без осадков
Воскресенье, 7 апреля 2024, 20:08
В Украине в понедельник, 8 апреля, осадков не ожидается, температура днем достигнет 23°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по всей территории страны ночью 5-10° тепла; днем 18-23°.
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.