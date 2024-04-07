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Почти лето: в Украине в понедельник 23° тепла и без осадков

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 20:08
Почти лето: в Украине в понедельник 23° тепла и без осадков
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Украине в понедельник, 8 апреля, осадков не ожидается, температура днем достигнет 23°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 8 апреля
прогноз погоды на 8 апреля
meteo.gov.ua

Детали: В Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

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Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по всей территории страны ночью 5-10° тепла; днем 18-23°.

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

Темы: погода
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