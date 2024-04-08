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За сутки ВСУ обезвредили 890 оккупантов, уничтожили 13 танков и 40 артсистем – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 8 апреля 2024, 08:15
За сутки ВСУ обезвредили 890 оккупантов, уничтожили 13 танков и 40 артсистем – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 890 российских захватчиков, общие потери оккупантов в живой силе уже достигли 448 400 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 448 400 (+890) человек,
  • танков - 7 087 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 575 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 11 356 (+40) ед,
  • РСЗО - 1 039 (+3) ед,
  • средств ПВО - 751 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40),
  • крылатых ракет - 2065 (+1),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
  • специальной техники - 1 867 (+3).

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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