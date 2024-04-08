За сутки ВСУ обезвредили 890 оккупантов, уничтожили 13 танков и 40 артсистем – Генштаб
Понедельник, 8 апреля 2024, 08:15
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 890 российских захватчиков, общие потери оккупантов в живой силе уже достигли 448 400 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 448 400 (+890) человек,
- танков - 7 087 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 13 575 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 11 356 (+40) ед,
- РСЗО - 1 039 (+3) ед,
- средств ПВО - 751 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40),
- крылатых ракет - 2065 (+1),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
- специальной техники - 1 867 (+3).