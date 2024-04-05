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Норвегия в долгосрочной перспективе не исключает введения войск в Украину

Иванна Костина, Олег ПавлюкПятница, 5 апреля 2024, 12:16
Норвегия в долгосрочной перспективе не исключает введения войск в Украину
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введения войск в Украину, хотя пока таких планов нет.

Источник: глава МИД Норвегии в интервью "Европейской правде"

Детали: Министр отметил, что те разговоры, которые велись на тему потенциальной отправки западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и тому подобном.

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"Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы.

Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", – сказал Эйде.

По его словам, НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина достигла успеха, а Россия потерпела поражение.

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"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим", – заявил министр.

Напомним:

  • В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
  • Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.
  • Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не намерена напрямую участвовать в боях в Украине.

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Темы: НорвегияУкраинавойнаВооруженные силы
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