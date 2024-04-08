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В Украине прогнозируют до 25 тепла

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 12:18
В Украине прогнозируют до 25 тепла
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая теплая погода, днем прогнозируют до 25° тепла.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 9 апреля на всей территории Украины будет сухо, температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем +12+17°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве во вторник также без осадков, ночью около 10° тепла, днем +22+24°, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 9 апреля самая высокая температура днем была 23,8° в 1972 г., самая низкая ночью -5,1° в 1896 г.

10 апреля в Украине также будет без осадков, ночью +7+12°, днем +21+26°, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

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В столице в среду − без осадков, ночью +9+11°, днем 23-25° тепла, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Темы: погода
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