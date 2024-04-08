Российские авиаудары по Сумской области 8 апреля унесли жизнь человека, еще 5 – ранены

В результате вражеских авиаударов по гражданской инфраструктуре Сумщины один человек погиб, пятеро - получили ранения.

Источник: пресс-служба МВД, Сумская ОВА

Детали: Днем 8 апреля по центральной части Белополья войска РФ нанесли три удара авиационными бомбами. Погибла женщина, еще 2 человека получили ранения.

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Были повреждены жилые и административные здания, транспортные средства.

Также россияне нанесли авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в самом городе Сумы, ранения получили три человека.

На местах работают необходимые профильные службы.

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В обладминистрации сообщают, что в Сумах повреждено административное здание предприятия. Возникло возгорание сухой растительности на площади 150 м. кв. Сейчас пожар ликвидирован.