НАПК проверит образ жизни главы АМКУ Кириленко после расследования "Схем"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко после расследования журналистов "Схем" о владении недвижимостью и автомобилями, которые чиновник не указал в декларации.

Источник: ответ НАПК на запрос издания "Радио свобода"

Дословно от НАПК: "О полноте заполнения деклараций проводится мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, начатого на основании расследования журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода)".

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Детали: Проверку имущественного положения Кириленко проводит Управление по проведению мониторинга образа жизни и контроля НАПК.

Что предшествовало:

Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего главы Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство по должностному лицу по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".

После расследования Кириленко указал квартиру в декларации за 2023 год.