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НАПК проверит образ жизни главы АМКУ Кириленко после расследования "Схем"

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 20:25
НАПК проверит образ жизни главы АМКУ Кириленко после расследования Схем
Павел Кириленко. Фото - Донецкая ОВА

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко после расследования журналистов "Схем" о владении недвижимостью и автомобилями, которые чиновник не указал в декларации.

Источник: ответ НАПК на запрос издания "Радио свобода"

Дословно от НАПК: "О полноте заполнения деклараций проводится мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, начатого на основании расследования журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода)".

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Детали: Проверку имущественного положения Кириленко проводит Управление по проведению мониторинга образа жизни и контроля НАПК.

Что предшествовало:

  • Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего главы Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство по должностному лицу по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".
  • После расследования Кириленко указал квартиру в декларации за 2023 год.

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Темы: НАПК
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