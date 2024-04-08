НАПК проверит образ жизни главы АМКУ Кириленко после расследования "Схем"
Понедельник, 8 апреля 2024, 20:25
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко после расследования журналистов "Схем" о владении недвижимостью и автомобилями, которые чиновник не указал в декларации.
Источник: ответ НАПК на запрос издания "Радио свобода"
Дословно от НАПК: "О полноте заполнения деклараций проводится мониторинг образа жизни председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, начатого на основании расследования журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода)".
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Детали: Проверку имущественного положения Кириленко проводит Управление по проведению мониторинга образа жизни и контроля НАПК.
Что предшествовало:
- Журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего главы Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство по должностному лицу по статьям "незаконное обогащение" и "декларирование недостоверной информации".
- После расследования Кириленко указал квартиру в декларации за 2023 год.
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