В Украине будет сухо и тепло, только в Карпатах небольшой дождь

В ближайшие дни в Украине будет теплая погода, без осадков, только в Карпатах 11 апреля прогнозируют небольшой дождь.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 10 апреля в Украине без осадков, ночью 7-12° тепла; днем +21-26°, в Карпатах, Крыму и на побережье морей +17-22°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве в среду без осадков, ночью около +10°, днем +24-26°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода 10 апреля Скриншот с meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем была +24,1° в 1973 г., самая низкая ночью -7,2° в 1929 г.

11 апреля в Украине без осадков, только днем в Карпатах небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8-13°; днем +21-26°, в северных областях 18-23° тепла. Ветер северо-западный, на юге страны северо-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в четверг без осадков, ночью +10-12°; днем +20-22°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 11 апреля Скриншот с meteo.gov.ua



