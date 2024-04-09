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В Украине будет сухо и тепло, только в Карпатах небольшой дождь

Ирина БалачукВторник, 9 апреля 2024, 11:15
В Украине будет сухо и тепло, только в Карпатах небольшой дождь
Скриншот с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине будет теплая погода, без осадков, только в Карпатах 11 апреля прогнозируют небольшой дождь.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 10 апреля в Украине без осадков, ночью 7-12° тепла; днем +21-26°, в Карпатах, Крыму и на побережье морей +17-22°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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В Киеве в среду без осадков, ночью около +10°, днем +24-26°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

 
Погода 10 апреля 
Скриншот с  meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 10 апреля самая высокая температура днем была +24,1° в 1973 г., самая низкая ночью -7,2° в 1929 г.

11 апреля в Украине без осадков, только днем в Карпатах небольшой кратковременный дождь, температура ночью +8-13°; днем +21-26°, в северных областях 18-23° тепла. Ветер северо-западный, на юге страны северо-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в четверг без осадков, ночью +10-12°; днем +20-22°, ветер северо-западный, 5-10 м/с. 

 
Погода 11 апреля 
Скриншот с  meteo.gov.ua


 

Темы: погода
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