В Україні буде сухо і тепло, лише в Карпатах невеличкий дощ

Найближчими днями в Україні буде тепла погода, без опадів, лише у Карпатах 11 квітня прогнозують невеликий дощ.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: 10 квітня в Україні без опадів, вночі 7-12° тепла; вдень +21-26°, у Карпатах, Криму та на узбережжі морів +17-22°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів, вночі близько +10°, вдень +24-26°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Погода 10 квітня Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 10 квітня найвища температура вдень була +24,1° у 1973 р., найнижча вночі -7,2° у 1929 р.

11 квітня в Україні без опадів, лише вдень у Карпатах невеликий короткочасний дощ, температура вночі +8-13°; вдень +21-26°, у північних областях 18-23° тепла. Вітер північно-західний, на півдні країни північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер без опадів, вночі +10-12°; вдень +20-22°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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