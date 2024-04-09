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Украина получит 20 дополнительных БМП Marder от Германии

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 13:45
Украина получит 20 дополнительных БМП Marder от Германии
БМП Marder, иллюстрационное фото: Getty Images

Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить 20 дополнительных боевых машин пехоты (БМП) Marder в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании

Детали: Заказ был размещен в марте 2024 года, его стоимость не называется, однако, как отмечается, речь идет о двузначном числе в миллионах евро.

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Поставка этой новой партии запланирована на 2024 год. К этому времени компания Rheinmetall уже передала Вооруженным силам Украины трехзначное количество БМП Marder в рамках прямых поставок и круговых программ обмена.

Версия 1A3 Marder, которую заказали сейчас, также оснащена интегрированным лазерным дальномером, что позволяет эффективно и точно уничтожать цели. Первые 20 таких боевых машин компания уже поставила Украине от имени немецкого правительства в марте 2023 года. С тех пор было поставлено еще несколько партий, каждая из которых измеряется двузначными цифрами.

Rheinmetall приобрела у Бундесвера капитально отремонтированную БМП 1A3 Marder. Капитальный ремонт БМП для немедленного развертывания за свой счет компания начала еще весной 2022 года. С тех пор соответствующие работы ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюссе и Касселе.

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БМП Marder, которая была разработана для Бундесвера и до сих пор эксплуатируется там, является одной из самых проверенных в мире систем вооружений такого типа. За время своего существования машина неоднократно модернизировалась и повышала свою боевую эффективность.

На вооружении Бундесвера сейчас находится более 300 БМП Puma, которые представляют последнее поколение этого типа боевых машин и постепенно вытесняют с вооружения немецкой армии БМП Marder.

В конце марта Германия объявила о новой партии военной помощи Украине, в которую, в частности, вошли артиллерийские и танковые боеприпасы, дроны и машины разминирования.

Перед этим Германия объявила, что подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.

Темы: УкраинаГерманияоружие
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