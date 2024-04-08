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Павлюк: Система ТЦК не идеальна, но недопустимо оскорблять ее работников

Станислав ПогориловПонедельник, 8 апреля 2024, 14:11
Павлюк: Система ТЦК не идеальна, но недопустимо оскорблять ее работников
Фото: Getty Images

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк заявил, что считает недопустимым негативное отношение к работникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки и предупредил, что никто не позволит нарушать права военных.

Источник: Павлюк в Facebook

Прямая речь Павлюка: "Вооруженные силы Украины - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага. Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Сегодня большинство работников ТЦК - это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо".

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Детали: По словам командующего, военнослужащие, ветераны - это не просители и не агитаторы, а люди, которые выполнили свой конституционный долг. "Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", - отметил он.

Павлюк признал, что система ТЦК не идеальна, и ведется работа над ее совершенствованием. Он добавил, что на все случаи превышения полномочий командования Сухопутных войск, правоохранительные органы оперативно реагируют. "Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - предупредил командующий.

"Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства", - сказал Павлюк.

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Что предшествовало:

  • В январе 2024 года министр обороны Рустем Умеров сообщал, что Минобороны с правоохранителями проводят незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах и фиксируют много нарушений,
  • В марте Павлюк заявлял, что Россия может нанести Украине поражение с помощью самих украинцев из-за негативного отношения людей к ТЦК. По его словам, "блогеры и медиа" помогли уничтожить единство и сплоченность украинцев через "репортажи о "несчастных утопленниках в Тисе" или отряды "боевых гуцулов".
  • В то же время последним резонансным событием стали действия сотрудников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство.Інфо" после расследования о состоянии семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Узнать больше: "Журналисты уничтожили доверие к ТЦК"? Ответ Командующему Сухопутных войск

Темы: ТЦКвойнаУкраинаВооруженные силы
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