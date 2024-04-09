СБУ: Возле Одессы задержали соратницу Шария, пытавшуюся "сорвать" мобилизацию в Украине

Правоохранители задержали жительницу Николаева, которую подозревают в препятствовании ВСУ и информационной деятельности в поддержку государства-агрессора.

Источник: СБУ, прокуратура Николаевской области, Офис генпрокурора

Дословно спецслужба: "Вблизи Одессы задержана коллаборантка, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла Путина в соцсетях. Злоумышленница скрывалась возле областного центра как переселенка из Николаевской области.

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По имеющимся данным, задержанная входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и сотрудничала с российской разведкой".

Детали: Отмечается, что по указанию врага женщина администрировала Телеграмм-канал, в котором популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, которые воюют против Украины.

По данным следствия, коллаборантка поддерживала связь с оккупантами через своих отца и брата. Они оба еще до начала полномасштабного вторжения РФ выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонщины добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ.

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Установлено, что перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы, говорят в СБУ.

По данным прокуратуры, подозреваемая дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. На Telegram-канале ее авторства систематически выходили материалы и фото с адресами в Николаеве, по которым находятся работники ТЦК во время выполнения задач по призыву граждан Украины.

В марте 2024 года женщина распространила информацию о способах избежания мест проведения мобилизационных мероприятий. Она описывала в ней порядок действий по предотвращению и препятствованию законной деятельности работников терцентров комплектования и соцзащиты, в том числе силовым способом.

Дословно ОГП: "Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска в квартире женщины изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей".