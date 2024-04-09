Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Чехии осудили прокремлевскую дезинформаторшу: призывала к "деукраинизации"

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 16:26
В Чехии осудили прокремлевскую дезинформаторшу: призывала к деукраинизации
Нела Лискова фото: Alexandr Satinsky

Окружной суд Остравы приговорил к испытательному сроку активистку-дезинформатора Нелу Лискову за многочисленные клеветнические заявления, в том числе за призыв к "деукраинизации" Чехии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio

Детали: Чешская полиция начала расследование публикации Лисковой в сети Twitter (X), на которую обратил внимание бывший министр культуры Даниэль Герман, в июне 2023 года.

Реклама:

9 апреля суд приговорил женщину, которая также призвала в соцсети X к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам заключения условно с отсрочкой на два года. Суд также обязал ее удалить содержимое своего аккаунта в соцсети.

Дело, которое рассматривал суд, касалось разжигания ненависти.

В последние годы Лискова публиковала в социальных сетях манипулятивные посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Чешской пиратской партии.

ВИДЕО ДНЯ

Она также распространяла клеветнические заявления в адрес депутата парламента от Пиратской партии Чехии Ольги Рихтеровой и президента Украины Владимира Зеленского, а также беженцев.

В частности, Лискова опубликовала твит с фото Зеленского с таким текстом: "Надеюсь, все, кто поддерживают этого нацистского монстра и его последователей, будут привлечены к ответственности. Нашей задачей будет деукраинизация и денацификация Чешской Республики".

Приговор еще не является окончательным, Лискова подала апелляцию непосредственно в зале суда.

Ранее в Чехии Нела Лискова возглавляла так называемое "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР".

В 2017 году по решению суда это общество было ликвидировано как незаконная деятельность.

В прошлом Лискова также неоднократно занималась распространением дезинформации в социальных сетях, например, о вакцинации в период пандемии и миграционном кризисе.

Темы: Чехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Чехия
Чехия планирует выслать из страны влиятельного представителя российской диаспоры – СМИ
Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии
Премьер Чехии о раскрытии пророссийских сетей влияния: Это только начало
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: