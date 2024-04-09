В Чехии осудили прокремлевскую дезинформаторшу: призывала к "деукраинизации"

Окружной суд Остравы приговорил к испытательному сроку активистку-дезинформатора Нелу Лискову за многочисленные клеветнические заявления, в том числе за призыв к "деукраинизации" Чехии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio

Детали: Чешская полиция начала расследование публикации Лисковой в сети Twitter (X), на которую обратил внимание бывший министр культуры Даниэль Герман, в июне 2023 года.

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9 апреля суд приговорил женщину, которая также призвала в соцсети X к "деукраинизации и денацификации Чехии", к восьми месяцам заключения условно с отсрочкой на два года. Суд также обязал ее удалить содержимое своего аккаунта в соцсети.

Дело, которое рассматривал суд, касалось разжигания ненависти.

В последние годы Лискова публиковала в социальных сетях манипулятивные посты о мусульманах, сексуальных меньшинствах и членах Чешской пиратской партии.

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Она также распространяла клеветнические заявления в адрес депутата парламента от Пиратской партии Чехии Ольги Рихтеровой и президента Украины Владимира Зеленского, а также беженцев.

В частности, Лискова опубликовала твит с фото Зеленского с таким текстом: "Надеюсь, все, кто поддерживают этого нацистского монстра и его последователей, будут привлечены к ответственности. Нашей задачей будет деукраинизация и денацификация Чешской Республики".

Приговор еще не является окончательным, Лискова подала апелляцию непосредственно в зале суда.

Ранее в Чехии Нела Лискова возглавляла так называемое "Представительство Донецкой народной республики" и называла себя "почетным консулом ДНР".

В 2017 году по решению суда это общество было ликвидировано как незаконная деятельность.

В прошлом Лискова также неоднократно занималась распространением дезинформации в социальных сетях, например, о вакцинации в период пандемии и миграционном кризисе.