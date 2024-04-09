Россияне впервые за долгое время днем обстреляли Славянск, ранили трех гражданских

Во вторник 9 апреля российская армия нанесла удары по Славянску Донецкой области, в результате чего получили ранения двое гражданских.

Источник: сообщение начальника Славянской городской Военной администрации Вадима Ляха, председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Город подвергся вражеским ударам - два прилета в промзону... Ранения ног получили двое жителей громады, которые во время обстрела находились на улице".

Реклама:

Детали: По словам Ляха увеличивается количество обстрелов в соседних громадах. "Впервые за долгое время в Славянске обстрелы раздаются днем, причем в час пик", - сказал Лях.

В то же время Филашкин сообщил, что ранения получили три человека 53, 64 и 66 лет.