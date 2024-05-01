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Удар россиян по Одессе 29 апреля: количество жертв возросло до шести

Станислав ПогориловСреда, 1 мая 2024, 13:56
Удар россиян по Одессе 29 апреля: количество жертв возросло до шести
Фото: ГСЧС Одесчины

Количество жертв ракетного удара российских войск по Одессе 29 апреля возросло до шести - в больнице умер человек.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Прямая речь Труханова: "Количество погибших в результате атаки по Одессе 29 апреля увеличилось до 6".

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Детали: По его словам, 1 мая в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего.

Городской голова выразил соболезнования родным погибшего.

Что предшествовало: 29 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. тогда сообщалось о 5 погибших и 32 пострадавших, а также пожар в доме экс-депутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета. По данным ОВА, в медучреждениях 8 человек тяжелом состоянии, из них 4 - в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

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Темы: Одессаракетный ударжертвы
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