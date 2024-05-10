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Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 11:40
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: MEDIA Center UA

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что россияне используют для меньших дистанций модифицированную ракету X-101 с двойной боевой частью. Она представляет большую угрозу для инфраструктурных объектов, техники и живой силы, однако сбиваются одинаково с другими крылатыми ракетами.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Это крылатая ракета Х-101, которая выпускается со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сбивается она, собственно, одинаково с другими крылатыми ракетами. Однако, что касается боевой части, за счет уменьшения топливного бака, поскольку эта ракета рассчитана на тысячи километров, россияне используют ее значительно на меньшие дистанции. Поэтому было инженерно было принято решение об увеличении боевой части, и установление туда еще одной боеголовки, которая начинена поражающими элементами".

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Детали: По словам Евлаша, модифицированные ракеты Х-101 несут больший вред для незащищенных объектов. В частности, для инфраструктуры, техники и живой силы. Спикер считает, что применение этих ракет против украинских городов свидетельствует, что россияне сознательно пытаются терроризировать мирных граждан.

Предыстория

8 мая разведка Великобритании сообщила, что командование дальней авиации Воздушно-космических сил России установило вторую боеголовку на крылатую ракету воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации - AS-23a KODIAK). Армия РФ уже приняла новую версию ракеты на вооружение.

Темы: Воздушные силы ВСУ
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