В ОП еще не решили, кто возглавит Минагро вместо Сольского − источники
В Офисе президента еще не решили, кто возглавит Министерство аграрной политики и продовольствия вместо Николая Сольского.
Источник: статья УП "Маленькое правительство с большим премьером. Как у Шмыгаля хотят изменить Кабмин"
Детали: В течение ближайших 2 недель парламент должен уволить аграрного министра Николая Сольского, которому Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в сделках с землей на 500 млн грн.
В Офисе президента еще не решили, кто возглавит Минагро.
По словам нескольких собеседников УП, на эту должность рассматривали первого заместителя аграрного министра Тараса Высоцкого, но он также имеет уголовное дело, которое касается растраты более 62 миллионов гривен на закупках. Поэтому финального решения пока нет.
В то же время в ОП рассматривали вариант присоединения Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству экономики, как было во времена правительства Алексея Гончарука. В конце концов от этой идеи, как утверждают собеседники "Украинской правды" в правительстве, отказались. В частности, потому что предыдущий опыт с объединением этих ведомств был неудачным.
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Предыстория:
- 23 апреля экс-главу аграрного комитета Верховной Рады − действующего министра агрополитики Николая Сольского уличили в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
- Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.
- Кроме аграрного министра, подозрение в деле по сделкам с землей вручили его заместителю − Маркияну Дмитрасевичу.
- Сольский написал заявление об отставке 25 апреля.
- Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал для аграрного министра меру пресечения в виде содержания под стражей.
- В тот же день за него внесли залог в размере 75,7 млн грн. Сольского освободили из-под стражи. Он продолжил выполнять министерские полномочия.