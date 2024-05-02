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Над Николаевщиной уничтожили крылатую ракету Х-59: обломки повредили транспортную инфраструктуру

Станислав ПогориловЧетверг, 2 мая 2024, 08:32
Над Николаевщиной уничтожили крылатую ракету Х-59: обломки повредили транспортную инфраструктуру
Фото: Getty Images

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что силы ПВО 1 мая сбили над областью вражескую крылатую ракету Х-59.

Источник: Ким в Telergram

Прямая речь: "Вчера, 1 мая, сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбития обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет".

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Детали: Также глава области сообщил, что 1 мая, в 16.54 артиллерийским обстрелам подверглась акватория Очаковской общины, без пострадавших.

Темы: Николаевская областьракетный удар
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