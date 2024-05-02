19-летний водитель BMW сбил женщину на переходе столичного Печерска

Правоохранители задержали водителя "БМВ", который на Печерске в Киеве сбил женщину на пешеходном переходе, ему сообщили о подозрении.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: Около 13:30 1 мая в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Печерском районе, в котором пострадала женщина. На место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП главка полиции.

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Установлено, что 19-летний водитель автомобиля "BMW X3" на улице Князей Острожских с превышением максимально разрешенной скорости выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на 37-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами внутренних органов и многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, прибор "Драгер" показал, что он трезв.

Виновника аварии следователи задержали и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение.

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Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.