Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

19-летний водитель BMW сбил женщину на переходе столичного Печерска

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 мая 2024, 11:22
19-летний водитель BMW сбил женщину на переходе столичного Печерска
фото полиции Киева

Правоохранители задержали водителя "БМВ", который на Печерске в Киеве сбил женщину на пешеходном переходе, ему сообщили о подозрении.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: Около 13:30 1 мая в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Печерском районе, в котором пострадала женщина. На место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП главка полиции.

Реклама:

Установлено, что 19-летний водитель автомобиля "BMW X3" на улице Князей Острожских с превышением максимально разрешенной скорости выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на 37-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами внутренних органов и многочисленными телесными повреждениями.

 

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, прибор "Драгер" показал, что он трезв.

 

Виновника аварии следователи задержали и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение.

ВИДЕО ДНЯ

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Темы: ДТПКиевполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

фотоИз-за сложной ситуации на востоке Сырский двое суток провел на передовой

Госаудитслужба предупредила о возможной аварии на станции метро "Почтовая площадь": в КМДА отрицают

Все новости...
ДТП
В Украине растет количество ДТП из-за пьяного вождения: патрульные говорят о беспрецедентной статистике
В Киеве на Кольцевой дороге перевернулся грузовик: движение затруднено
Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек
Последние новости
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
19:35
Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины
19:29
Несмотря на пожар на химзаводе, качество воздуха в Кропивницком в норме – ОВА
19:19
"Укрнафта" и АРМА просят разрешения АМКУ на управление активами "Татнефти"
19:19
велоспортВ погоне за Погачаром. Бельгиец Мерлир выиграл финишный спринт на 3 етапе Джиро д'Италия-2024
19:09
Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании
19:00
"Автострада" получит более 445 миллионов за ремонт участка "Демеевская" - "Лыбедская"
18:55
Франция официально опровергла фейк о присутствии ее войск в Украине
18:42
Ученые создали вакцину, которая потенциально будет защищать от новых типов коронавирусов
Все новости...
Реклама:
Реклама: