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В Україні дещо знизиться температура, а на Великдень – подекуди дощі

Альона Мазуренко Четвер, 2 травня 2024, 12:17
В Україні дещо знизиться температура, а на Великдень – подекуди дощі
фото: pixabay

За прогнозами синоптиків, 3 травня в Україні очікується зниження температури повітря, проте дощі – малоймовірні, а на Великдень на заході та півночі прогнозують короткочасні дощі з грозами.

Джерело: синоптик Наталя Діденко

Дослівно: "У п'ятницю в Україні очікується зниження температури повітря. У східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16+19 градусів.

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Проте на півдні та заході втримається справжнє травневе тепло, +20+25 градусів.

Вітер східний та північно-східний, помірний.

Дощі в Україні 3-го травня малоймовірні".

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погода 3 травня

Деталі: У Києві завтра опадів 3 травня не прогнозують. Вдень у п'ятницю в столиці передбачається близько +19 градусів.

Діденко повідомляє, що 4-го травня в Україні буде сухе та свіже повітря, +15+20 градусів.

А на Великдень вночі без опадів, +5+10 градусів, а на сході +2+5 градусів.

 
погода 4 травня

Вдень 5-го травня потепліє до +18+24 градусів, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України - без опадів.

Після 7-го травня, за словами Діденко, у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12+18 градусів.

 
погода 5 травня

Теми: погодаУкраїна
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