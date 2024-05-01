Е-кабинет военнообязанных заработает 18 мая
Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.
Источник: Черногоренко в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам".
Детали: По ее словам, для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые "поля". В частности, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.
Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.
Предистория:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
- Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, − исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
- Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- Закон вступает в силу 18 мая.