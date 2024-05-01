Е-кабинет военнообязанных заработает 18 мая

Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Источник: Черногоренко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам".

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Детали: По ее словам, для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые "поля". В частности, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

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