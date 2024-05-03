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В апреле оккупанты 444 раза сбрасывали на ВСУ боеприпасы с химическими веществами

Валентина РоманенкоПятница, 3 мая 2024, 18:12
В апреле оккупанты 444 раза сбрасывали на ВСУ боеприпасы с химическими веществами
иллюстрация ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Россия почти 2 тысячи раз применила боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами, в апреле текущего года было зафиксировано 444 случая.

Источник: командование Сил поддержки ВСУ, Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение последнего месяца мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период (март 2024 года -ред.)".

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Детали: В целом Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по апрель 2024 года был зафиксирован 1891 случай применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом К-51.

Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны, отмечают в Генштабе.

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Напомним: Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал, что российские войска применили против Вооруженных сил Украины запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

Темы: война
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