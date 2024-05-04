Защитники обезвредили еще более 1200 россиян
Суббота, 4 мая 2024, 08:23
На фронте убиты и ранены в течение суток 1260 российских оккупантов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 473400 (+1260) человек,
- танков - 7366 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,
- РСЗО - 1055 (+2) ед,
- средства ПВО - 788 (+2) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),
- крылатые ракеты - 2127 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
- специальная техника - 2001 (+8)
Данные уточняются.