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Защитники обезвредили еще более 1200 россиян

Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 08:23

На фронте убиты и ранены в течение суток 1260 российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 473400 (+1260) человек,
  • танков - 7366 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 14156 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 12148 (+46) ед,
  • РСЗО - 1055 (+2) ед,
  • средства ПВО - 788 (+2) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9611 (+31),
  • крылатые ракеты - 2127 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16337 (+71) ед,
  • специальная техника - 2001 (+8)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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