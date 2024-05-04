В результате атаки "Шахедов" поврежден объект инфраструктуры на Днепропетровщине

В Павлоградском районе Днепропетровщины сбили 5 "Шахедов", но был поврежден объект критической инфраструктуры, три частных дома.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Один из домов загорелся.

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Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также вечером и ночью россияне атаковали Никопольщину тяжелой артиллерией, "Градом" и дроном-камикадзе.

Изуродованы коммунальное предприятие, лицей, 2 многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры.

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Люди не пострадали.

Утро в районе началось с обстрела. Россияне попали по Мировской громаде.

Напомним: Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что в ночь на субботу противовоздушная оборона уничтожила 13 ударных беспилотников "Шахед" - все, что запускал враг.