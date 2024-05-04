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Работник СИЗО признал халатность при конвоировании Гуменюка, когда тот нес взрывчатку

Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 13:25
Работник СИЗО признал халатность при конвоировании Гуменюка, когда тот нес взрывчатку
ИГОРЬ ГУМЕНЮК. ФОТО АЛЕКСАНДРА БЕССАРАБА

Младший инспектор госучреждения "Киевский следственный изолятор" не осуществил обыск обвиняемого Игоря Гуменюка с раздеванием и обыском его личных вещей, после чего тот взорвал уборную в здании суда.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 апреля

Детали: Работник СИЗО пошел на сделку со следствием и сообщил, что не провел обыск обвиняемого Гуменюка, вывел его из камеры и передал представителям судебной стражи Национальной гвардии.

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Как следствие, обвиняемый вынес не менее шести самодельных взрывных устройств.

Взрывчатку Гуменюк ввел в действие в помещении Шевченковского районного суда города Киева, при попытке побега и погиб сам, а также причинил телесные повреждения средней тяжести старшему инспектору ГУНП и легкие телесные повреждения заместителю начальника отдела КОРД.

В судебном заседании прокурор сообщил, что между ним и работником СИЗО заключено соглашение о признании виновности. Стороны договорились о 2 годах лишения свободы условно.

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На заседании также стало известно, что он возместил материальный ущерб в 169 тысяч гривен. Общая сумма ущерба по уголовному производству составляет 500 тысяч гривен. Сумма делится на трех обвиняемых работников СИЗО.

Напомним:

  • Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка подозревают в убийстве нацгвардейцев. Его задержали в 2015 году после столкновений под парламентом.
  • В то время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюке нашли гранату и чеку от другой гранаты. 
  • В результате противостояния под парламентом и взрыва гранаты было ранено более 130 человек. Четверо военнослужащих скончались от полученных ран.
  • Журналисты зафиксировали на видео человека, который бросил гранату в правоохранителей под Верховной Радой.
  • Игорь Гуменюк свою вину не признавал. 

Темы: судполицияСИЗО
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