Працівник СІЗО визнав недбалість при конвоюванні Гуменюка, коли той ніс вибухівку
Молодший інспектор держустанови "Київський слідчий ізолятор" не здійснив обшук обвинуваченого Ігоря Гуменюка з роздяганням та обшуком його особистих речей, після чого той підірвав вбиральню в будівлі суду.
Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 19 квітня
Деталі: Працівник СІЗО пішов на угоду зі слідством та повідомив, що не провів обшук обвинуваченого Гуменюка, вивів його з камери і передав представникам судової варти Національної гвардії.
Як наслідок, обвинувачений виніс не менше шести саморобних вибухових пристроїв.
Вибухівку Гуменюк ввів у дію в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, при спробі втечі і загинув сам, а також заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості старшому інспектору ГУНП та легкі тілесні ушкодження заступнику начальника відділу КОРД.
У судовому засіданні прокурор повідомив, що між ним та працівником СІЗО укладено угоду про визнання винуватості. Сторони домовилися про 2 роки позбавлення волі умовно.
На засіданні також стало відомо, що він відшкодував матеріальну шкоду в 169 тисяч гривень. Загальна сума збитків по кримінальному провадженні складає 500 тисяч гривень. Сума ділиться на трьох обвинувачених працівників СІЗО.
Передісторія:
- Гуменюка підозрюють у вбивстві нацгвардійців. Його затримали у 2015 році після зіткнень під парламентом.
- На той час глава МВС Арсен Аваков заявив, що саме Гуменюк кидав гранату. Міністр стверджував, що у нього знайшли гранату та чеку від іншої гранати.
- У 2015 році у результаті протистояння під парламентом і вибуху гранати було поранено понад 130 осіб. Четверо військовослужбовців померли від отриманих ран.
- Журналісти зафіксували на відео людину, яка кинула гранату.
- Ігор Гуменюк свою провину не визнавав.