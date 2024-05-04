Працівник СІЗО визнав недбалість при конвоюванні Гуменюка, коли той ніс вибухівку

Молодший інспектор держустанови "Київський слідчий ізолятор" не здійснив обшук обвинуваченого Ігоря Гуменюка з роздяганням та обшуком його особистих речей, після чого той підірвав вбиральню в будівлі суду.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 19 квітня

Деталі: Працівник СІЗО пішов на угоду зі слідством та повідомив, що не провів обшук обвинуваченого Гуменюка, вивів його з камери і передав представникам судової варти Національної гвардії.

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Як наслідок, обвинувачений виніс не менше шести саморобних вибухових пристроїв.

Вибухівку Гуменюк ввів у дію в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, при спробі втечі і загинув сам, а також заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості старшому інспектору ГУНП та легкі тілесні ушкодження заступнику начальника відділу КОРД.

У судовому засіданні прокурор повідомив, що між ним та працівником СІЗО укладено угоду про визнання винуватості. Сторони домовилися про 2 роки позбавлення волі умовно.

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На засіданні також стало відомо, що він відшкодував матеріальну шкоду в 169 тисяч гривень. Загальна сума збитків по кримінальному провадженні складає 500 тисяч гривень. Сума ділиться на трьох обвинувачених працівників СІЗО.

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