Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Працівник СІЗО визнав недбалість при конвоюванні Гуменюка, коли той ніс вибухівку

Роман ПетренкоСубота, 4 травня 2024, 13:25
Працівник СІЗО визнав недбалість при конвоюванні Гуменюка, коли той ніс вибухівку
ІГОР ГУМЕНЮК. ФОТО ОЛЕКСАНДРА БЕССАРАБА

Молодший інспектор держустанови "Київський слідчий ізолятор" не здійснив обшук обвинуваченого Ігоря Гуменюка з роздяганням та обшуком його особистих речей, після чого той підірвав вбиральню в будівлі суду.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 19 квітня

Деталі: Працівник СІЗО пішов на угоду зі слідством та повідомив, що не провів обшук обвинуваченого Гуменюка, вивів його з камери і передав представникам судової варти Національної гвардії.

Реклама:

Як наслідок, обвинувачений виніс не менше шести саморобних вибухових пристроїв.

Вибухівку Гуменюк ввів у дію в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, при спробі втечі і загинув сам, а також заподіяв тілесні ушкодження середньої тяжкості старшому інспектору ГУНП та легкі тілесні ушкодження заступнику начальника відділу КОРД.

У судовому засіданні прокурор повідомив, що між ним та працівником СІЗО укладено угоду про визнання винуватості. Сторони домовилися про 2 роки позбавлення волі умовно.

ВІДЕО ДНЯ

На засіданні також стало відомо, що він відшкодував матеріальну шкоду в 169 тисяч гривень. Загальна сума збитків по кримінальному провадженні складає 500 тисяч гривень. Сума ділиться на трьох обвинувачених працівників СІЗО.

Передісторія:

Теми: судполіціяСІЗО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині

фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"

фотоNYT знайшла, де у Білорусі може зберігатись російська ядерна зброя

Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів

У Румунії назвали, скільки українських чоловіків втекли в цю країну від мобілізації

Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні

Усі новини...
суд
У США українського хакера засудили до майже 14 років в’язниці за кіберзлочини
Печерський суд вирішив зняти електронний браслет із митрополита УПЦ МП Павла
Мільйони з держбюджету в нікуди: як Вища рада правосуддя не поспішає звільняти одіозних українських суддів?
Останні новини
07:49
ОВА: За добу окупанти 380 разів вдарили по Запорізькій області
07:27
відеоВ Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
06:30
ISW назвав стратегічну мету окупантів на Харківщині
05:28
фотоЦієї ночі Землю накрила "екстремальна геомагнітна буря"
04:22
Атеш: Одне з відділень 44 армійського корпусу ЗС РФ відмовилося атакувати Харківщину
03:22
відеоЦієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
02:13
Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну
01:10
Центр дослідження енергетики: Україна використовує 12 ГВт електрогенерації, 8 з них просить у сусідів
00:15
оновлюєтьсяХарків знову під ракетним обстрілом: пролунали вибухи
00:10
У прокат вийшов байопік про письменників Розстріляного відродження "Будинок "Слово": огляд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: