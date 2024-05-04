Зеленский: Россия осуществила более 380 обстрелов украинских городов за неделю

На этой неделе российские захватчики совершили более 380 обстрелов украинских городов и регионов, решение о системах противовоздушной обороны и оружии необходимы прямо сейчас для защиты жизни.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины, своевременные поставки оружия для наших воинов - это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни.

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Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области. Террористы совершили более 380 обстрелов наших городов и регионов только за эту неделю. И так - каждую неделю этой войны.

Ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить. У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь".

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Детали: Зеленский поблагодарил партнеров, которые понимают важность поставки средств ПВО.