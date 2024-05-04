Росіяни в суботу найбільше атакували на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, зокрема на Авдіївському напрямку захисники відбили 18 ворожих атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Реклама:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Лугівка Сумської області; Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Миропільське, Велика Писарівка, Лісне, Ромашкове Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новосадове та Іванівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Новий, Кліщіївка, Роздолівка, південніше Іванівського Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тарасівка та Новоселівка Перша Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції українських захисників в районі південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Оріхів та Преображенка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Білогір’я, Роботине, Лобкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Миколаївка, Львове, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об’єкту противника.