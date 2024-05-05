В захваченных музеях на временно оккупированных территориях к 9 мая россияне открывают экспозиции, посвященные ликвидированным захватчикам во время войны в Украине, которую оккупанты называют "СВО".

Источник: ЦНС

Дословно: "Кремль уничтожает любую память об участниках Второй мировой и нивелирует достижения стран-победительниц.

Реклама:

Так, откровенно фашистский режим Путина к "9 мая" обустраивает новые экспозиционные залы в захваченных краеведческих музеях на ВОТ Украины".

Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что на это Кремль направил 8 млн рублей.

Кроме того, по данным ЦНС, в новые залы обязательна экскурсия всех учащихся местных школ.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Залы проводят параллель между событиями Второй мировой и боевиками ВС РФ, игнорируя факт оккупации Украины".