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На ВОТ россияне открывают выставки, посвященные уничтоженным оккупантам во время войны в Украине – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 01:58
На ВОТ россияне открывают выставки, посвященные уничтоженным оккупантам во время войны в Украине – сопротивление
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В захваченных музеях на временно оккупированных территориях к 9 мая россияне открывают экспозиции, посвященные ликвидированным захватчикам во время войны в Украине, которую оккупанты называют "СВО".

Источник: ЦНС

Дословно: "Кремль уничтожает любую память об участниках Второй мировой и нивелирует достижения стран-победительниц.

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Так, откровенно фашистский режим Путина к "9 мая" обустраивает новые экспозиционные залы в захваченных краеведческих музеях на ВОТ Украины".

Детали: В сообщении сопротивления отмечают, что на это Кремль направил 8 млн рублей.

Кроме того, по данным ЦНС, в новые залы обязательна экскурсия всех учащихся местных школ.

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Дословно: "Залы проводят параллель между событиями Второй мировой и боевиками ВС РФ, игнорируя факт оккупации Украины".

Темы: оккупациявойна
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