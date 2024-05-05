Спасатели половину суток тушили масштабные пожары после российских обстрелов Сумщины
Воскресенье, 5 мая 2024, 15:57
Спасатели до обеда 5 мая ликвидировали масштабные возгорания на Сумщине, вызванные вражеским обстрелом накануне вечером.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным спасателей, 4 мая вечером вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района.
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Возникли масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте.
В воскресенье в полдень стало известно, что работники ГСЧС ликвидировали возгорание.
По предварительным данным пострадали два человека.
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