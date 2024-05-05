Спасатели половину суток тушили масштабные пожары после российских обстрелов Сумщины

Спасатели до обеда 5 мая ликвидировали масштабные возгорания на Сумщине, вызванные вражеским обстрелом накануне вечером.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, 4 мая вечером вражеские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района.

Реклама:

Возникли масштабные пожары в жилом секторе и на гражданском объекте.

В воскресенье в полдень стало известно, что работники ГСЧС ликвидировали возгорание.

По предварительным данным пострадали два человека.