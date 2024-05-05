В Одессе отстранили полицейскую из-за видео об охране церкви

Сотрудницу полиции из Одессы отстранили и инициировали проведение служебного расследования после появления ее видео с резким недовольством из-за необходимости дежурить возле церкви на Пасху.

Источник: телеграмм-каналы, полиция Одесской области

Одеська поліцейська обурюється, що має охороняти церкву на Великдень. Відео з місцевих телеграм-каналів. Містить нецензурну лексику pic.twitter.com/2LaYEK9JlV Реклама: May 5, 2024

Детали: Одесские телеграмм-каналы распространили видео возмущающейся полицейской: "На...уй мне ту церковь охранять? Там максимум человек 30. Ну прилетит туда – ничего страшного: это же не минус 100 человек, это всего лишь минус 30".

После этого полиция Одесской области сообщила об отстранении девушки и начале служебного расследования.

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Дословно полиция: "Сегодня, 5 мая, во время мониторинга интернета в одном из пабликов было обнаружено видео с высказываниями полицейской о недовольстве обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и равнодушием к возможным обстрелам и гибели граждан. Это сообщение, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, стало достоянием пабликов.

Такое поведение неприемлемо, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства.

Сейчас сотрудница отстранена, инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого полицейская будет уволена. Заметим, что к службе в полиции девушка приступила всего месяц назад".