Россияне запустили управляемые авиабомбы на Херсонщине – Воздушные силы
Понедельник, 6 мая 2024, 05:50
Утром 6 мая Воздушные силы сообщили, что россияне запускают управляемые авиационные бомбы на Херсонщине.
Источник: Воздушные силы
Детали: Сначала ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационных средств поражения.
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Позже Воздушные силы добавили, что происходят "пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине".
Обновлено: В 6:08 в Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.