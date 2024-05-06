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Россияне запустили управляемые авиабомбы на Херсонщине – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 05:50
Россияне запустили управляемые авиабомбы на Херсонщине – Воздушные силы
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Утром 6 мая Воздушные силы сообщили, что россияне запускают управляемые авиационные бомбы на Херсонщине.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сначала ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и существует угроза применения авиационных средств поражения.

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Позже Воздушные силы добавили, что происходят "пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Херсонщине".

Обновлено: В 6:08 в Херсонской области объявили отбой воздушной тревоги.

Темы: Воздушные силы ВСУавиавойнаХерсонская область
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