В РФ объявили в розыск Авакова и Данилова – росСМИ
Понедельник, 6 мая 2024, 02:28
МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Источник: пропагандисты РИА Новости, ТАСС со ссылкой на сайт МВД РФ
Детали: Кроме того, в розыск объявили бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Верховной Рады и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця..
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Отмечается, что их разыскивают "по статье УК", но не уточняется, по какой.
Предыстория:
- В субботу стало известно, что на сайте МВД России появилось сообщение о розыске президента Владимира Зеленского.
- Позже МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.