В РФ объявили в розыск Авакова и Данилова – росСМИ

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Источник: пропагандисты РИА Новости, ТАСС со ссылкой на сайт МВД РФ

Детали: Кроме того, в розыск объявили бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Верховной Рады и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця..

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Отмечается, что их разыскивают "по статье УК", но не уточняется, по какой.

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