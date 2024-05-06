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В РФ объявили в розыск Авакова и Данилова – росСМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 02:28
В РФ объявили в розыск Авакова и Данилова – росСМИ
МВД РФ объявило в розыск Арсена Авакова, скриншот РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Источник: пропагандисты РИА Новости, ТАСС со ссылкой на сайт МВД РФ

Детали: Кроме того, в розыск объявили бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-главу Верховной Рады и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця..

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Отмечается, что их разыскивают "по статье УК", но не уточняется, по какой.

Предыстория:

Темы: РосcиярозыскДаниловАваков
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