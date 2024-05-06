Арахамия предложил депутатам взять "слугу" Клочко на поруки

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил народным депутатам взять на поруки "слугу" Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди народных депутатов из фракции "Слуга народа"

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Детали: По словам источников УП, Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).

Депутаты гарантируют, что Клочко не будет избегать следствия и никуда не убежит.

Сейчас обращение подписали 15 депутатов. В "Слуге народа" прогнозируют, что в целом будет около 40 подписей.

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