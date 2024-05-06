Арахамия предложил депутатам взять "слугу" Клочко на поруки
Арахамия предложил депутатам взять "слугу" Клочко на поруки
Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил народным депутатам взять на поруки "слугу" Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении.
Источник: собеседники "Украинской правды" среди народных депутатов из фракции "Слуга народа"
Детали: По словам источников УП, Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).
Депутаты гарантируют, что Клочко не будет избегать следствия и никуда не убежит.
Сейчас обращение подписали 15 депутатов. В "Слуге народа" прогнозируют, что в целом будет около 40 подписей.
Предыстория:
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 мая сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко.
- По версии следствия в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.