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Арахамия предложил депутатам взять "слугу" Клочко на поруки

Ангелина Страшкулич, Роман КравецПонедельник, 6 мая 2024, 15:22
Арахамия предложил депутатам взять слугу Клочко на поруки
Фото: WIKIPEDIA

Арахамия предложил депутатам взять "слугу" Клочко на поруки

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил народным депутатам взять на поруки "слугу" Андрея Клочко, подозреваемого в незаконном обогащении.

Источник: собеседники "Украинской правды" среди народных депутатов из фракции "Слуга народа"

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Детали: По словам источников УП, Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).

Депутаты гарантируют, что Клочко не будет избегать следствия и никуда не убежит.

Сейчас обращение подписали 15 депутатов. В "Слуге народа" прогнозируют, что в целом будет около 40 подписей. 

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Предыстория:

  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 мая сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко.
  • По версии следствия в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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