ОВА: На Львовщине работала ПВО
Среда, 8 мая 2024, 05:03
В ночь на среду во Львовской области работала противовоздушная оборона.
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Телеграмм, Воздушные силы ВСУ
Детали: Военные сообщили о ракетах на Львовщине направлением на Львов.
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Дополнено в 5:09: По словам Козицкого, некоторые ракеты изменили курс. Двигаются на Стрыйщину. Также фиксируют воздушные цели по направлению Червоноградского района.
Напомним:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.