ОВА: На Львовщине работала ПВО

В ночь на среду во Львовской области работала противовоздушная оборона.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Телеграмм, Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили о ракетах на Львовщине направлением на Львов.

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Дополнено в 5:09: По словам Козицкого, некоторые ракеты изменили курс. Двигаются на Стрыйщину. Также фиксируют воздушные цели по направлению Червоноградского района.

Напомним: