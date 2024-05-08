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В Киеве возле мусорных баков нашли мину

Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 12:30
В Киеве возле мусорных баков нашли мину
Фото полиции Киева

В Соломенском районе Киева вблизи мусорных баков нашли боеприпас.

Источник: сообщение Патрульной полиции Киева

Дословно: "В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы. Инспекторы быстро прибыли на место, оградили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников".

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Детали: Полиция опубликовала фото предмета похожего на минометную мину и призвала ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к подобным предметам.

 
Фото полиции Киева

Темы: Киеворужие
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