В Киеве возле мусорных баков нашли мину
Среда, 8 мая 2024, 12:30
В Соломенском районе Киева вблизи мусорных баков нашли боеприпас.
Источник: сообщение Патрульной полиции Киева
Дословно: "В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы. Инспекторы быстро прибыли на место, оградили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников".
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Детали: Полиция опубликовала фото предмета похожего на минометную мину и призвала ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к подобным предметам.