КМВА: В Киеве работала ПВО

В ночь на среду в Киеве работала противовоздушная оборона.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко

Прямая речь: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

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В 5:14 Воздушные силы сообщили о еще одной ракете в направлении Киева.

Напомним: