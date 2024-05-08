КМВА: В Киеве работала ПВО
Среда, 8 мая 2024, 05:08
В ночь на среду в Киеве работала противовоздушная оборона.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко
Прямая речь: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".
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В 5:14 Воздушные силы сообщили о еще одной ракете в направлении Киева.
Напомним:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.