У Києві поблизу смітників знайшли міну

У Солом'янському районі Києва поблизу сміттєвих баків знайшли боєприпас.

Джерело: повідомлення Патрульної поліції Києва

Дослівно: "У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси. Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків".

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Деталі: Поліція опублікувала фото предмета схожого на мінометну міну і закликала в жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до подібних предметів.