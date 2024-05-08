В Донецкой области от российских обстрелов загорелся лес: тушили более 10 часов

Спасатели более 10 часов тушили пожар в хвойном лесу вблизи города Лиман Донецкой области, который возник в результате российских обстрелов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Накануне россияне нанесли удар по окрестностям города Лиман, в результате которого возникло 5 очагов пожара хвойного леса. Более 10 часов спасатели Донецкой области боролись с огнем".

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фото ГСЧС

Детали: Пожар ликвидировали на общей площади 470 га.

Фото ГСЧС

"Информация о погибших или травмированных к чрезвычайникам не поступала", − подытожили в ГСЧС.