В Донецкой области от российских обстрелов загорелся лес: тушили более 10 часов
Среда, 8 мая 2024, 12:35
Спасатели более 10 часов тушили пожар в хвойном лесу вблизи города Лиман Донецкой области, который возник в результате российских обстрелов.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Накануне россияне нанесли удар по окрестностям города Лиман, в результате которого возникло 5 очагов пожара хвойного леса. Более 10 часов спасатели Донецкой области боролись с огнем".
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Детали: Пожар ликвидировали на общей площади 470 га.
"Информация о погибших или травмированных к чрезвычайникам не поступала", − подытожили в ГСЧС.