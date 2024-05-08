Выдал себя за вдовца, чтобы выехать из Украины: пограничники задержали злоумышленника

7 мая пограничники Мукачевского отряда задержали мужчину, который выдал себя за вдовца и пытался незаконно выехать в Венгрию.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Для пересечения границы 44-летний харьковчанин выбрал пункт пропуска „Лужанка", куда прибыл вместе со своей 16-летней дочерью. Как основание для выезда за границу во время действия военного положения, мужчина предоставил на паспортный контроль свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти".

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фото: ГПСУ

Детали: Сообщается, что документы, которые предоставил мужчина, были сфальсифицированы. А во время разговора злоумышленник признался, что его жена жива и сейчас находится за границей.

Правонарушителю грозит уголовная ответственность.