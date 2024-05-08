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ЕС о нескольких евродипломатах на "инаугурации" Путина: это не подрывает поддержку Украины

Кристина Бондарева, Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 14:14
ЕС о нескольких евродипломатах на инаугурации Путина: это не подрывает поддержку Украины
Фото: Getty Images

В Еврокомиссии заявили, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Владимира Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.

Источник: брифинг в Брюсселе в среду представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, сообщает "Европейская правда"

Детали: Участие дипломатов нескольких стран ЕС в "инаугурации" главы Кремля на самом деле не ставит под сомнение согласованную позицию ЕС по поддержке Украины в войне против России, отметил Стано.

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"Это событие в Москве было, скорее, протокольным вопросом, включая приглашение послов из стран во всем мире. Большинство стран-членов (ЕС) решили не участвовать по причинам, о которых говорил высокий представитель Боррель", - сказал Стано.

"Мы все, 27 государств-членов, очень четко провозгласили, что мы думали и что думаем об этих так называемых президентских выборах. Позиция очень четкая, как и позиция по поддержке Украины", – добавил спикер.

Он повторил, что участие нескольких дипломатов в "протокольном событии" вчера в Москве не противоречит позиции ЕС о продолжении поддержки Украины, а посол Евросоюза в Москве на церемонии не был.

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Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне рассказал, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".

По его словам, украинцам и многим в мире будет трудно понять, почему в этой ситуации европейские представители будут присутствовать на "инаугурации" в Москве.

Впрочем, на "инаугурацию" Путина во вторник, по данным СМИ, все же решили прийти дипломаты по меньшей мере шести стран ЕС – Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".

Темы: ПутинРосcияЕС
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