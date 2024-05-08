Из российской оккупации удалось вернуть еще 11 детей Херсонщины

Еще одиннадцать детей с Херсонщины удалось вывезти из временной оккупации.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: Сообщается, что на подконтрольную Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, которые имеют родителей или одного из них. Это - 5 девочек и 4 мальчика, в возрасте от 1 до 16 лет.

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Это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей области и родителей детей, отмечает Прокудин.

Прямая речь: "Сейчас дети - в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Благодарен всем, кто помогает украинским гражданам выехать на свободную землю.

С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области".